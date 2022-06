Marco Giallini: «Fino a 28 anni avevo la terza media, poi mi sono laureato in Lettere» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Marco Giallini protagonista al Taormina Film Festival. È il protagonista del film di Cappuccio “La mia ombra è tua” con isabella Ferrari. La Stampa lo intervista e lo descrive come “al centro di un culto popolare su cui lui si stesso si interroga”: «Non so bene perché sia così, forse me lo merito, credo di avere un approccio diverso verso questo lavoro. Fino a 28 anni avevo solo la terza media, poi però mi sono laureato in Lettere, sono un umanista, più che altro sono un umano, faccio un discorso politico pur non facendolo». Viviamo nella dittatura dei social, lei che ne dice? «Vedo signore della mia generazione che si voltano, si scattano una foto e poi me la mandano con la scritta ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 giugno 2022)protagonista al Taormina Film Festival. È il protagonista del film di Cappuccio “La mia ombra è tua” con isabella Ferrari. La Stampa lo intervista e lo descrive come “al centro di un culto popolare su cui lui si stesso si interroga”: «Non so bene perché sia così, forse me lo merito, credo di avere un approccio diverso verso questo lavoro.a 28solo la, poi però miinun umanista, più che altroun umano, faccio un discorso politico pur non facendolo». Viviamo nella dittatura dei social, lei che ne dice? «Vedo signore della mia generazione che si voltano, si scattano una foto e poi me la mandano con la scritta ...

