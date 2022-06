Mara Venier Sbrocca Con Un Fan! La Sua Epica Risposta! (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quando ci vuole ci vuole. Deve averla pensata così la nostra Mara Venier, nel momento in cui ha replicato per le rime ad una fan sui social. Tutto è accaduto dopo che la conduttrice ha postato su Instagram uno scatto per festeggiare il suo anniversario di nozze con il marito Nicola. Ma ecco quello che è successo! Mara Venier festeggia l’anniversario di nozze: qualcosa va storto con una fan Poche ore fa, la nostra Mara Venier ha festeggiato i 16 anni di matrimonio con il suo Nicola Carraro. I due si sono sposati il 28 giugno del 2006 in una chiesa sconsacrata a Caracalla. A celebrare le nozze fu l’allora sindaco di Roma Walter Veltroni. A distanza di tanti anni, l’amore tra la zia Mara e il marito è più forte che mai, tanto che la conduttrice, lo ha voluto testimoniare ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quando ci vuole ci vuole. Deve averla pensata così la nostra, nel momento in cui ha replicato per le rime ad una fan sui social. Tutto è accaduto dopo che la conduttrice ha postato su Instagram uno scatto per festeggiare il suo anniversario di nozze con il marito Nicola. Ma ecco quello che è successo!festeggia l’anniversario di nozze: qualcosa va storto con una fan Poche ore fa, la nostraha festeggiato i 16 anni di matrimonio con il suo Nicola Carraro. I due si sono sposati il 28 giugno del 2006 in una chiesa sconsacrata a Caracalla. A celebrare le nozze fu l’allora sindaco di Roma Walter Veltroni. A distanza di tanti anni, l’amore tra la ziae il marito è più forte che mai, tanto che la conduttrice, lo ha voluto testimoniare ...

