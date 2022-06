LIVE Sinner-Ymer 6-4 6-3 2-1, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break nel terzo set (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 SI SALVA Ymer! Lo svedese resta attaccato al set. AD-40 Primo vantaggio nel game per Ymer. 40-40 Buona prima dello svedese. 40-AD TERZA CHANCE PER l’azzurro 40-40 Buona soluzione di Ymer in uscita dal servizio. 40-AD SECONDA OPPORTUNITÀ PER Sinner 40-40 Immediatamente cancellata da Ymer. 30-40 PALLA break Sinner 30-30 Palla corta deliziosa di Sinner con il rovescio. 30-15 Servizio e volée di Ymer. 15-15 Lo svedese è lento in uscita dal servizio. 15-0 Gran giocata di Ymer in uscita dal servizio. 2-0 break CONFERMATO DA Sinner 40-0 In corridoio il rovescio di Ymer. 30-0 Buona ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 SI SALVA! Lo svedese resta attaccato al set. AD-40 Primo vantaggio nel game per. 40-40 Buona prima dello svedese. 40-AD TERZA CHANCE PER40-40 Buona soluzione diin uscita dal servizio. 40-AD SECONDA OPPORTUNITÀ PER40-40 Immediatamente cancellata da. 30-40 PALLA30-30 Palla corta deliziosa dicon il rovescio. 30-15 Servizio e volée di. 15-15 Lo svedese è lento in uscita dal servizio. 15-0 Gran giocata diin uscita dal servizio. 2-0CONFERMATO DA40-0 In corridoio il rovescio di. 30-0 Buona ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Sinner-Ymer 6-4 4-1 secondo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ymer #secondo #turno - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ymer 4-4 secondo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ymer #secondo #turno - zazoomblog : LIVE Sinner-Ymer 2-1 Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce il primo set - #Sinner-Ymer #Wimbledon #DIRETTA:… - roronacci : #LIVE Sinner-Ymer 5-4, Wimbledon 2022 in DIRETTA: lo svedese deve allungare il primo set - OA Sport… - zazoomblog : LIVE Sinner-Ymer 1-0 Wimbledon 2022 in DIRETTA: si comincia sul campo 3! In palio il terzo turno - #Sinner-Ymer… -