L’incommentabile ‘dieta’ di Boban Simic | “Secrezioni aggiunte al latte fermentato | carne cruda di ogni tipo per diventare più alfa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Scelte alimentri discutibili e disgustose., 40enne di Chicago, è finito su tutti i giornali americani. Il motivo? Forse il classico ‘se lo conosci lo eviti’.ha adottato una dieta, a suo dire, “salutista”. L’uomo ha infatti raccontato di mangiare pollo e manzo crudi e yogurt conmaterno evaginali delle sue ex fidanzate. Il “pazzo della salute” – come lui stesso ama definirsi– ha iniziato quattro anni fa a seguire questo regime alimentare con lo scopo di“piùe aggressivo”. Al mattino 12-30 tuorli d’uova crudi, a pranzo un kg di(di nuovo) e a cena ancora tuorli. Inutile ricordare come questo sia l’ennesimo individuo che divulga una dieta personale, sbilanciata: ora che ne ...