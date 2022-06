Il Cimitero di Venezia (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’immagine più fulgida di una realtà culturale si esprime spesso sul bordo del suo sbriciolarsi, estrema sintesi di una forza che sta già dissanguando e cristallizza forze che non agiscono più nella storia, e proprio per questo diventano un lievito dell’immaginario, uno spazio nel quale recarsi come in pellegrinaggio o persino visitare senza mai esserci effettivamente stati. Così è stato per la Venezia di quel Settecento che leghiamo sempre a Casanova e Goldoni, e il cui splendore di facciata è l’ultimo fiammeggiante tramonto di un processo di decadenza che si spiaggerà sul trattato di Campoformio che pugnalerà le speranze di Foscolo. Ed è significativamente in una laguna non illuminata dal sole – con i palazzi multicolori che si specchiano con sfumature dolci nell’acqua - ma raggelata nella morsa del ghiaccio – che prende le mosse il nuovo thriller storico di Matteo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’immagine più fulgida di una realtà culturale si esprime spesso sul bordo del suo sbriciolarsi, estrema sintesi di una forza che sta già dissanguando e cristallizza forze che non agiscono più nella storia, e proprio per questo diventano un lievito dell’immaginario, uno spazio nel quale recarsi come in pellegrinaggio o persino visitare senza mai esserci effettivamente stati. Così è stato per ladi quel Settecento che leghiamo sempre a Casanova e Goldoni, e il cui splendore di facciata è l’ultimo fiammeggiante tramonto di un processo di decadenza che si spiaggerà sul trattato di Campoformio che pugnalerà le speranze di Foscolo. Ed è significativamente in una laguna non illuminata dal sole – con i palazzi multicolori che si specchiano con sfumature dolci nell’acqua - ma raggelata nella morsa del ghiaccio – che prende le mosse il nuovo thriller storico di Matteo ...

Pubblicità

Gazzettino : Stop a tutti i funerali in cimitero a Mestre: non ci sono preti per celebrarli - gabrielepx : Secondo me Papa Francesco dovrebbe dare un occhio all'operato dal Patriarca di Venezia. E magari alle invidie e gel… - gabrielepx : Lunghe tonache e piccoli uomini invidiosi. - gabrielepx : A Venezia non serve un corvo che attacca il patriarcato. Serve gente che dica apertamente che il patriarca sta face… - infomobilitaMi : [#Evento] “ALFA ROMEO F.1 RUNNING CAR”. #24giugno h.3/9 CHIUSE: Duomo-Liberty–Meda-Matteotti–S.Babila–Venezia–Fiume… -