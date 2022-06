Gazzetta: “L’intesa tra Skriniar e il Psg è già stata trovata. Ecco le cifre e la durata del contratto” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Skriniar – La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul mercato dell’Inter, soprattutto in merito a Skriniar e all’eventuale sostituto Bremer. Qui tutti i dettagli forniti dalla rosea. “Diventa fondamentale stringere i tempi per la cessione di Skriniar: l’ultima offerta recapitata all’Inter dagli intermediari, però, è ancora distante dalla richiesta nerazzurra di 80 milioni. Il Psg si è spinto a 60 milioni più Draxler. L’Inter aspetta un rilancio, ma tutto cash e di almeno 70. L’intesa tra Skriniar e il Psg, tra l’altro, è già stata trovata: quinquennale da 7,7 milioni netti più bonus, impossibile dire di no. Nell’attesa, anche il Chelsea ha fatto il suo sondaggio lunedì, ma ha capito che la trattativa è piuttosto indirizzata, anche ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)– Ladello Sport ha fatto il punto della situazione sul mercato dell’Inter, soprattutto in merito ae all’eventuale sostituto Bremer. Qui tutti i dettagli forniti dalla rosea. “Diventa fondamentale stringere i tempi per la cessione di: l’ultima offerta recapitata all’Inter dagli intermediari, però, è ancora distante dalla richiesta nerazzurra di 80 milioni. Il Psg si è spinto a 60 milioni più Draxler. L’Inter aspetta un rilancio, ma tutto cash e di almeno 70.trae il Psg, tra l’altro, è già: quinquennale da 7,7 milioni netti più bonus, impossibile dire di no. Nell’attesa, anche il Chelsea ha fatto il suo sondaggio lunedì, ma ha capito che la trattativa è piuttosto indirizzata, anche ...

Pubblicità

serie_a24 : #Gazzetta: “L’intesa tra Skriniar e il Psg è già stata trovata. Ecco le cifre e la durata del contratto” - lorenzo_buz : RT @NicoSchira: Gazzetta e CorSport confermano in prima pagina l’indiscrezione lanciata ieri pomeriggio sull’intesa per rinnovi di #Maldini… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Gazzetta e CorSport confermano in prima pagina l’indiscrezione lanciata ieri pomeriggio sull’intesa per rinnovi di #Maldini… - danangyuliantoo : RT @NicoSchira: Gazzetta e CorSport confermano in prima pagina l’indiscrezione lanciata ieri pomeriggio sull’intesa per rinnovi di #Maldini… - ArmandaGelsomin : RT @theMilanZone_: ?? ???Gazzetta e CorSport confermano in prima pagina l’indiscrezione lanciata ieri pomeriggio sull’intesa per rinnovi di #… -