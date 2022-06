Formula 1 | Russell | “Nessun rancore da Hamilton | tra noi rapporto oltre aspettative”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Georgeha parlato delcon il più titolato compagno di squadra in Mercedes, Lewis. Dopo che nei giorni scorsi sia Nico Rosberg che Mika Hakkinen hanno spiegato come il pluricampione del mondo possa soffrire la situazione di inizio stagione, conche lo ha battuto più volte, il diretto interessato sembra smentire questa ipotesi. “Lewis è stato perfetto in ogni cosa con me, non c’è– spiegaal “Telegraph” – Il nostrole mie, si è sempre congratulato con me per i buoni risultati e non mi aspettavo niente di diverso. Da questo punto di vista è stato un ottimo inizio di stagione.” Sui suoi anni con la Williams, macchina decisamente meno ...

George Russell ha parlato del rapporto con il più titolato compagno di squadra in Mercedes, Lewis Hamilton. Dopo che nei giorni scorsi sia Nico Rosberg che Mika Hakkinen hanno spiegato come il ...Russell tells Telegraph Sport about his relationship with his Mercedes team-mate and dealing with his increased public profile ...