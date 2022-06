Draghi: ho sentito Conte, il governo non rischia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulle presunte ingerenze di Mario Draghi nelle dinamiche del M5s, "il governo non rischia". Lo ha detto lo stesso presidente del Consiglio, in un punto stampa a margine del summit Nato in corso a Madrid. "Ci siamo parlati con Conte poco fa, lo avevo cercato, poi mi ha richiamato lui. Ci risentiamo domani per rivederci al più presto", ha riferito Draghi. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo le dichiarazioni di Giuseppesulle presunte ingerenze di Marionelle dinamiche del M5s, "ilnon". Lo ha detto lo stesso presidente del Consiglio, in un punto stampa a margine del summit Nato in corso a Madrid. "Ci siamo parlati conpoco fa, lo avevo cercato, poi mi ha richiamato lui. Ci risentiamo domani per rivederci al più presto", ha riferito

