Con Asensio o Ziyech aumentano i vincitori di Champions in rosa: il Milan ne ha già tre (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il primo obiettivo del piano Champions è stato spuntato, ovvero rinforzare la rosa con chi ha già vinto la competizione. Divock Origi, campione d'Europa con il Liverpool nel 2019, è il primo rinforzo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il primo obiettivo del pianoè stato spuntato, ovvero rinforzare lacon chi ha già vinto la competizione. Divock Origi, campione d'Europa con il Liverpool nel 2019, è il primo rinforzo ...

Pubblicità

OdeonZ__ : Con Asensio o Ziyech aumentano i vincitori di Champions in rosa: il Milan ne ha già tre - sportli26181512 : Con Asensio o Ziyech aumentano i vincitori di Champions in rosa: il Milan ne ha già tre: Con Asensio o Ziyech aumen… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Con Asensio o Ziyech aumentano i vincitori di Champions in rosa: il Milan ne ha già tre - Gazzetta_it : Con Asensio o Ziyech aumentano i vincitori di Champions in rosa: il Milan ne ha già tre - itaninog : RT @theMilanZone_: ????- #Milan su #Asensio: non rinnoverà con il Real Madrid, costa 25 milioni. -