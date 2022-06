Boom di tradimenti, ecco le città con più scappatelle (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il tradimento è in aumento nelle grandi città. In particolare a Roma (72%), Milano (71%), Napoli (68%), Genova (65%) e Palermo (64%), dove è presente il maggior numero di persone iscritte al portale per gli incontri online. La ricerca condotta da Incontri-ExtraConiugali.com, sito dedicato a chi è in cerca di una storia al di fuori della coppia per provare nuove emozioni, ha svelato anche che sono soprattutto le donne (64%) a tradire, mentre la voglia di una “scappatella” per gli uomini arriva solo al 52%. Un dato che trova conferma anche nel fatto che solo l’8% delle donne che tradisce il partner dichiara di sentirsi poi in colpa. Secondo Incontri-ExtraConiugali.com, l’Italia porta a casa il trofeo europeo dell’infedeltà con un tasso di traditori del 58%. In testa alla classifica dei paesi traditori ci sono anche Spagna e Francia. Anche in queste 2 nazioni circa la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il tradimento è in aumento nelle grandi. In particolare a Roma (72%), Milano (71%), Napoli (68%), Genova (65%) e Palermo (64%), dove è presente il maggior numero di persone iscritte al portale per gli incontri online. La ricerca condotta da Incontri-ExtraConiugali.com, sito dedicato a chi è in cerca di una storia al di fuori della coppia per provare nuove emozioni, ha svelato anche che sono soprattutto le donne (64%) a tradire, mentre la voglia di una “scappatella” per gli uomini arriva solo al 52%. Un dato che trova conferma anche nel fatto che solo l’8% delle donne che tradisce il partner dichiara di sentirsi poi in colpa. Secondo Incontri-ExtraConiugali.com, l’Italia porta a casa il trofeo europeo dell’infedeltà con un tasso di traditori del 58%. In testa alla classifica dei paesi traditori ci sono anche Spagna e Francia. Anche in queste 2 nazioni circa la ...

