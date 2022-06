Bargiggia | “Koulibaly alla Juve | mi arrivano notizie dal Napoli”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Paoloesperto di calciomercato parla di, una trattativa complicatissima, De Laurentiis chiede 35 milioni di euro. Durante il suo intervento a ilbianconero.comfa il punto sul possibile trasferimento del difensore senegalese in maglia bianconera: “Secondo quanto mi viene dette da fonti interne alha deciso che non andrà mai a giocare in nessun’altra squadra italiana. Poi tutto può succedere nel calciomercato, ma leche misono proprio queste“.ha rifiutatoed eventualmente si trasferirebbe solo all’estero. Il Chelsea ci sta provando, ma i blues sono interessati pure a De Ligt, difensore olandese che ha chiesto la ...

... 'Simeone ed Osimhen sarebbero una coppia fantastica'su: 'Non mi risulta ad un passo dalla Juventus' CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB L'astensionismo ha penalizzato di più i ...A 1 Station Radio è intervenuto Paolo, che ha parlato di alcune voci di mercato relative all'ambiente Napoli. In particolare,si è soffermato sulle voci di un'operazione- Juve e su Simeone. A seguire le sue parole: '- Juve A me non risulta questa notizia. Per poter presentare una proposta al ...