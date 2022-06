Ascolti tv: Rai 1 vince la serata, buoni i numeri di Love Mi per Fedez e J-Ax 1,6 milioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto del 28 giugno 2022: la serata evento da Milano in diretta su Italia 1 , con il Concerto Love Mi, che ha visto molti rapper amatissimi dai giovanissimi protagonisti, e il ritorno sul palco di Fedez e J-Ax, avrà attirato anche l’attenzione del pubblico a casa? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel relativi alla serata ( e in questo caso anche al pomeriggio ) di ieri. Gli Ascolti del 28 giugno 2022 per la prima serata ci dicono che a vincere è Rai 1, secondo posto poi per Canale 5. Il Concerto Love Mi in diretta su Italia 1 fa molto bene, al 10 % di share e cresce dopo le 23 quando sul palco sono arrivati Fedez e J-Ax. Non male anche il debutto di Nek con il suo nuovo programma, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 giugno 2022) Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto del 28 giugno 2022: laevento da Milano in diretta su Italia 1 , con il ConcertoMi, che ha visto molti rapper amatissimi dai giovanissimi protagonisti, e il ritorno sul palco die J-Ax, avrà attirato anche l’attenzione del pubblico a casa? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel relativi alla( e in questo caso anche al pomeriggio ) di ieri. Glidel 28 giugno 2022 per la primaci dicono che are è Rai 1, secondo posto poi per Canale 5. Il ConcertoMi in diretta su Italia 1 fa molto bene, al 10 % di share e cresce dopo le 23 quando sul palco sono arrivatie J-Ax. Non male anche il debutto di Nek con il suo nuovo programma, ...

Pubblicità

Itstimetochxnge : RT @antonellabonni_: Comunque posso dire una cosa.? I #palinsestirai per chi segue la Rai è proprio una festa, tipo il Natale. Tu sei lì ch… - Silvia_Mio86 : RT @antonellabonni_: Comunque posso dire una cosa.? I #palinsestirai per chi segue la Rai è proprio una festa, tipo il Natale. Tu sei lì ch… - antonellabonni_ : Comunque posso dire una cosa.? I #palinsestirai per chi segue la Rai è proprio una festa, tipo il Natale. Tu sei lì… - ornella47381466 : RT @Laura7930564897: @semprevane @RaiRadio2 @RaiDue Fermi tutti..CHE?..Va beh..sarà uno scherzo..io non credo che un'azienda seria come la… - semprevane : RT @Laura7930564897: @semprevane @RaiRadio2 @RaiDue Fermi tutti..CHE?..Va beh..sarà uno scherzo..io non credo che un'azienda seria come la… -