A Genova i “ragazzi di oggi” sono anche ragazzi di ieri (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ha sedici anni il sindaco dei giovani di Genova, nominato dal vero sindaco Marco Bucci nel presentare ieri la propria giunta. Il ragazzo in questione è stato individuato come “portavoce del pensiero dei giovani” allo scopo di facilitare “le decisioni in merito alla realizzazione di azioni specifiche che portino la città di Genova a rispondere alla volontà, al bisogno e al desiderio di quanto effettivamente richiesto dai ragazzi di oggi”. Così almeno recitava il bando pubblico del comune, aperto alla partecipazione di tutti i cittadini di età compresa fra i 15 e i 35 anni. Lo dico a beneficio della redazione: non ho sbagliato a premere il tasto col ditino, sul bando c’è proprio scritto 35, col tre e non col due. E francamente non so quale sia il versante peggiore da cui interpretare ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ha sedici anni il sindaco dei giovani di, nominato dal vero sindaco Marco Bucci nel presentarela propria giunta. Il ragazzo in questione è stato individuato come “portavoce del pensiero dei giovani” allo scopo di facilitare “le decisioni in merito alla realizzazione di azioni specifiche che portino la città dia rispondere alla volontà, al bisogno e al desiderio di quanto effettivamente richiesto daidi”. Così almeno recitava il bando pubblico del comune, aperto alla partecipazione di tutti i cittadini di età compresa fra i 15 e i 35 anni. Lo dico a beneficio della redazione: non ho sbagliato a premere il tasto col ditino, sul bando c’è proprio scritto 35, col tre e non col due. E francamente non so quale sia il versante peggiore da cui interpretare ...

