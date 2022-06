Wimbledon 2022: Lorenzo Sonego si prende la battaglia con Denis Kudla in cinque set e va al secondo turno (Di martedì 28 giugno 2022) Lorenzo Sonego, dopo 3 ore e 48 minuti di match davvero non semplice, riesce a sconfiggere in cinque set l’americano Denis Kudla per la prima volta in carriera. 6-7(6) 6-3 7-5 4-6 6-2 il punteggio finale a favore del piemontese, che dopo un set sotto sembianze imballate riesce a dispiegare tutta la sua qualità tennistica e, tolti un paio di momenti nel quarto, appare costantemente superiore rispetto all’avversario di là dall’Oceano. L’operazione secondo turno a Wimbledon, in breve, è servita. Dopo cinque game in cui è più Sonego a rischiare rispetto a Kudla, anche se relativamente, il torinese, sul 3-2, sale fino allo 0-30 e poi, con un bel dritto incrociato, sul 15-40. Con un altro dritto, ma ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022), dopo 3 ore e 48 minuti di match davvero non semplice, riesce a sconfiggere inset l’americanoper la prima volta in carriera. 6-7(6) 6-3 7-5 4-6 6-2 il punteggio finale a favore del piemontese, che dopo un set sotto sembianze imballate riesce a dispiegare tutta la sua qualità tennistica e, tolti un paio di momenti nel quarto, appare costantemente superiore rispetto all’avversario di là dall’Oceano. L’operazione, in breve, è servita. Dopogame in cui è piùa rischiare rispetto a, anche se relativamente, il torinese, sul 3-2, sale fino allo 0-30 e poi, con un bel dritto incrociato, sul 15-40. Con un altro dritto, ma ...

