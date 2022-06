(Di martedì 28 giugno 2022)ha sottoscritto in nottata un accordo con il gruppo turco Arçelik "per la cessione della totalità delledella multinazionale inche dovrebbe concludersi nel ...

Lo rendono noto le segreterie nazionali di Fiom - Cgil, Fim - Cisl e Uilm - Uil: una notizia che alimenta le preoccupazioni "già notevolmente alte circa la possibilità che lavoglia ...Tra queste ci sono anche i casi di questi ultimi mesi: Gkn e. La norma allo studio non ... l'azienda che vuole chiudere dovrà farne comunicazione alle istituzioni e aisei mesi ... Whirlpool: sindacati, attività Russia e Kazakistan a Arcelik - Economia Whirlpool ha sottoscritto in nottata un accordo con il gruppo turco Arçelik "per la cessione della totalità delle attività della multinazionale in Russia e Kazakistan che dovrebbe concludersi nel terz ...Dentro questo progetto di vendita a Cinesi o Turchi, sembra però emergere un riassestamento preventivo del Potenziale Industriale EMEA; tagliare o ridefinire Siti Produttivi per poter offrire il migli ...