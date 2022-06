“Vado al Toronto”: calciomercato, giocherà con Insigne (Di martedì 28 giugno 2022) Il giocatore annuncia la sua partenza e il suo arrivo a Toronto, giocherà insieme a Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne è stato presentato al Toronto FC alle 22:30 ore italiane di ieri sera. Una presentazione che ha mandato in visibilio i media nordamericani e i tifosi della squadra canadese, soprattutto quelli di origine italiana. L’obiettivo del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 giugno 2022) Il giocatore annuncia la sua partenza e il suo arrivo ainsieme a LorenzoLorenzoè stato presentato alFC alle 22:30 ore italiane di ieri sera. Una presentazione che ha mandato in visibilio i media nordamericani e i tifosi della squadra canadese, soprattutto quelli di origine italiana. L’obiettivo del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

