Un dolore improvviso | Lorenzo torna dal lavoro e muore davanti alla moglie Aveva 49 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 giugno 2022)Peruzzi è morto per un malore a Casagiove, in provincia di Caserta, molto probabilmente per il forte caldo. Una vera e propria tragedia ha scosso l’intera comunità del paese campano, che non può credere a ciò che è accaduto. L’uomo49e il suo decesso è dunque arrivato improvvisamente, senza che ci fossero state particolari avvisaglie precedentemente. Poco prima di morire ha avvertito unal braccio, quando era rito a casa da. A fornire tutti i dettagli sul dramma è stato Edizione Caserta sul sito.Peruzzi morto per un malore a Casagiove e non è l’unica vittima del caldo definito da molti killer, che sta imperversando in Italia da tantissimi giorni. Proprio a causa del caldo due morti ci sono stati sulle spiagge del ...