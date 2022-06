Ultime Notizie – Governo | Conte | “M5S dà contributo ma vuole essere ascoltato”

(Di martedì 28 giugno 2022) “Diamo unma vogliamoascoltati“. Lo ha detto il leader M5S Giuseppe, partecipando alla presentazione del volume ‘Giovanni e io’ di Pino Arlacchi al Bibliobar di Roma, incontro moderato dalla giornalista Stefania Limiti. Appoggio esterno al? “Non rincorriamo le singole agenzie su un confronto interno con Grillo… La linea politica l’ho detta nei giorni scorsi e continuerà aquesta. Siamo disponibili non a prestare fedeltà ma aleali e costruttivi nell’interesse dei cittadini. Chiediamo dignità”. “Non siamo fedeli a qualcuno, noi diamo la fiducia ai cittadini. Il nostro obiettivo è mantenere l’impegno preso con i cittadini in un momento di assoluta emergenza. Noi ci siamo a queste condizioni: se possiamo dare un ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - sostengoi40 : RT @sostengoi40: Col governo Draghi, oltre ai costi di bollette e generi alimentari sale anche il prezzo della tazzina di caffè al bar: una… - cristina_lev : RT @Bluefidel47: Pubblicate, queste notizie non debbono essere soffocate. - ilsuonatoredi : RT @sostengoi40: Col governo Draghi, oltre ai costi di bollette e generi alimentari sale anche il prezzo della tazzina di caffè al bar: una… -

Nelle24 ore le vittime sono state 69 (ieri 63) mentre sono 237 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più di ieri e 6.035, ovvero 162 in più di ieri, i ricoverati nei reparti ...Ore 11.55 - Mosca: rafforziamo confini a Ovest contro Nato Il ministero della Difesa russa continua a lavorare ai piani per rafforzare i confini occidentali per ledi 'nuovi pericoli' ...Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da assenza di nubi, con una temperatura di 32°C. Venti deboli provenienti da Sud-Est con intensità tra 8km/h e 12km/h. Si ...Madrid, 28 giu. (askanews) - Il blocco che aveva posto la Turchia all'adesione alla Nato della Svezia e della Finlandia, è terminato stasera con un accordo su un memorandum firmato poco fa in diretta ...