Skateboard | Malagò | ' indispensabile il doppio ruolo di Aracu'

(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - "E' statochefosse allo stesso tempo presidente italiano e internazionale. Senza questa sovrapposizione questo sogno non sarebbe stato realizzabile. I passaggi sono stati complessi,ha saputo cogliere l'attimo, la federazione da sport a rotelle è diventata 'sport rotellistico'. La qualificazione non sarà semplice ma a Parigi si raddoppiano le medaglie rispetto a Tokyo. Questo sport implica un percorso sociale, culturale e sportivo. Siamo orgogliosi che si parta da qui per Parigi". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni, nel corso della conferenza stampa di presentazione della tappa di 'World Streeting' in programma a Roma, al Parco del Colle Oppio.