Settebello | travolta l' Australia Domani assalto all' Ungheria - Sport - quotidiano net

Gazzetta_it : Mondiali: il Settebello travolge l'Australia. Ai quarti troverà l'Ungheria #pallanuoto -

La Gazzetta dello Sport

La grinta del, che ieri ha battuto nettamente l'Australia Ilè nei quarti, ma la strada per confermarsi campioni del mondo non sarà facile. Ieri gli azzurri hanno vinto gli ottavi battendo alla piscina Alfred Hajos l'Australia nettamente per 17 - 6 (...Ilcampione del mondo si sbarazza dell'Australia 17 - 6 (4 - 0, 3 - 3, 4 - 1, 6 - 2) e approda ai quarti del torneo maschile. Alla Alfred Hajos nel'Isola Margherita un successo non scontato ... Il Settebello travolge l'Australia: ai quarti troverà l'Ungheria Il Settebello è nei quarti, ma la strada per confermarsi campioni del mondo non sarà facile. Ieri gli azzurri hanno vinto gli ottavi battendo alla piscina Alfred Hajos l’Australia nettamente per 17-6 ...Il Settebello domina il match e si guadagna la sfida contro i padroni di casa dell'Ungheria: si torna in vasca il 29 giugno per un posto in semifinale ...