Psg, l'unico obiettivo per l'attacco è Scamacca (Di martedì 28 giugno 2022) Il Psg è alla continua ricerca di un attaccante: no a Ekitike e Dembelé, i parigini vogliono soltanto Scamacca Il futuro di Gianluca Scamacca è ancora tutto da definire. Restare al Sassuolo o provare una nuova avventura. Negli scorsi mesi si sono dati battaglia Inter e Milan per il centravanti, ma ora è il Psg a voler chiudere il colpo. I parigini hanno detto no a Ekitike e Dembelé perché pensano soltanto all'attaccante neroverde. Lo scrive Le Parisien. L'articolo proviene da Calcio News 24.

