Monza, Galliani non si ferma: tutto fatto per un calciatore del Cagliari! (Di martedì 28 giugno 2022) Continua ad essere, senza alcun dubbio, il Monza la protagonista del mercato di questo inizio settimana. Il club di Silvio Berlusconi, dopo aver ufficializzato gli arrivi di Cragno e Ranocchia, in questi ultimi minuti ha trovato l’accordo per l’arrivo di un nuovo difensore. A riportarlo è Luca Marchetti che, a Sky Sport, ha praticamente dato per certo l’arrivo di Andrea Carboni al Monza. Il difensore classe classe 2001 si trasferirà a titolo definitivo e firmerà un contratto quinquennale. Carboni Monza Cagliari Al Cagliari andranno 4 milioni di euro più 1 di bonus. Il Monza chiude, dunque, un nuovo colpo e rinforza ulteriormente il reparto difensivo, ma non è finita qui. L’amministratore delegato, Adriano Galliani, sta lavorando anche in ottica futura: sono stati avviati dei primi contatti ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) Continua ad essere, senza alcun dubbio, illa protagonista del mercato di questo inizio settimana. Il club di Silvio Berlusconi, dopo aver ufficializzato gli arrivi di Cragno e Ranocchia, in questi ultimi minuti ha trovato l’accordo per l’arrivo di un nuovo difensore. A riportarlo è Luca Marchetti che, a Sky Sport, ha praticamente dato per certo l’arrivo di Andrea Carboni al. Il difensore classe classe 2001 si trasferirà a titolo definitivo e firmerà un contratto quinquennale. CarboniCagliari Al Cagliari andranno 4 milioni di euro più 1 di bonus. Ilchiude, dunque, un nuovo colpo e rinforza ulteriormente il reparto difensivo, ma non è finita qui. L’amministratore delegato, Adriano, sta lavorando anche in ottica futura: sono stati avviati dei primi contatti ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Le parole di #Galliani su #Sensi, #Pessina e #Pinamonti - TuttoMercatoWeb : #Monza, #Galliani in sede #Inter: affondo finale per #Pinamonti ?? @ivanfcardia - FcInterNewsit : ?? Galliani in sede nerazzurra: incontro tra Inter e Monza per Pirola e Pinamonti ???? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Monza, Galliani scatenato sul mercato: «Spero Sensi possa arrivare e Icardi...» - Chicco_dal_1974 : RT @il_legge: #calciomercato #monza: contatti positivi per #Petagna. L’attaccante ha dato l’ok. #Galliani mette sul piatto 10 mln (prestito… -