Misure covid scuola | Sinopoli Flc Cgil | “Si risparmia pure su questo | le criticità del sistema sono note | ma il governo non fa nulla”

"Nessuna informazione o convocazione, non c'è nessuna notizia di interventi quest'anno di contenimento della pandemia con Misure straordinarie per la scuola e già l'anno scorso avevamo evidenziato che il governo aveva approcciato all'emergenza nell'ottica del risparmio perché aveva tagliato le risorse sia sull'organico covid, personale Ata, e sia sui docenti per lo sdoppiamento delle classi. E a me sembra che questo venga confermato ancora oggi".

