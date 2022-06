Matteo Berrettini positivo al Covid | salta Wimbledon

(Di martedì 28 giugno 2022) Notizia shock proveniente daè risultatoale pertanto dovràre il grande appuntamento con lo Slam con l’esordio che era in programma quest’oggi contro il cileno Cristian Garin. L’annuncio è arrivato dallo stesso tennista romano nella mattinata odierna, mandando nello sconforto i propri fan che già pregustavano il suo primo match dopo la finale dello scorso anno. Il post diQueste le parole amare disu Instagram: “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi daa causa del risultatodel test-19“. “Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni” – spiega ...

Pubblicità

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini positivo al #COVID19: salta #Wimbledon+++ - Eurosport_IT : NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini è positivo al Covid: annuncia il ritiro da Wimbledon! #EurosportTENNIS… - FiorinoLuca : ?? Matteo Berrettini salta Wimbledon. L’azzurro è risultato positivo al covid-19 ?? #Wimbledon IG ?? @MattBerrettini - DanyRoss70 : RT @sportface2016: +++#Tennis, Matteo #Berrettini positivo al #COVID19: salta #Wimbledon+++ - ericaconlac_ : RT @Eurosport_IT: NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini è positivo al Covid: annuncia il ritiro da Wimbledon! #EurosportTENNIS | #AT… -

LONDRA (INGHILTERRA) -è positivo al Covid e si ritira da Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso tennista con un lungo post sul suo profilo ...E' finito ancora prima di iniziare il torneo di Wimbledon di. Il 26enne tennista romano, numero 11 del mondo e ottavo favorito del tabellone, finalista un anno fa sui campi in erba di Church Road quando si arrese in finale a Djokovic, ha ...Matteo Berrettini alza bandiera bianca e salterà la manifestazione che lo scorso anno lo vide arrivare alla finalissima, poi persa contro Novak Djokovic. Il tennista romano ha contratto il Covid-19 e ...Matteo Berrettini è stato costretto a ritirarsi da Wimbledon prima del suo debutto che sarebbe dovuto avvenire oggi contro il cileno Garin. L’annuncio via social sul profilo ufficiale instagram del ...