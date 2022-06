LIVE Italia-Inghilterra U19 1-0, Europei calcio 2022 in DIRETTA: Miretti sblocca su rigore! (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Faticanti tenta la conclusione, respinge la difesa. 17? Casadei prova il tiro dalla distanza, non trova la porta. 15? Inghilterra che si riversa totalmente in attacco. 13? Gooooooooooooooooooool, Mirettiiiiiiiiiiiiii, rigore perfetto del numero dieci, Italia-Inghilterra 1-0 U19. 11? calcio DI RIGORE PER l’Italia, atterrato Miretti in area. 9? Desplanches ferma Ramsey in contropiede. 7? Problema fisico per Faticanti 5? Punizione di Miretti che chiama al miracolo il portiere. 3? Italia che approfitta di un grave errore difensivo inglese, punizione dal limite. 1? Inizia la partita! 16.55 Inni nazionali in corso. 16.50 Squadre che entrano in campo. 16.45 Tra ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Faticanti tenta la conclusione, respinge la difesa. 17? Casadei prova il tiro dalla distanza, non trova la porta. 15?che si riversa totalmente in attacco. 13? Gooooooooooooooooooool,iiiiiiiiiiiii, rigore perfetto del numero dieci,1-0 U19. 11?DI RIGORE PER l’, atterratoin area. 9? Desplanches ferma Ramsey in contropiede. 7? Problema fisico per Faticanti 5? Punizione diche chiama al miracolo il portiere. 3?che approfitta di un grave errore difensivo inglese, punizione dal limite. 1? Inizia la partita! 16.55 Inni nazionali in corso. 16.50 Squadre che entrano in campo. 16.45 Tra ...

