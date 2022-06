Liti in famiglia, arriva la polizia. Il marito minaccia di morte la moglie, uomo aggredito dal fratello (Di martedì 28 giugno 2022) ANCONA Nuove Liti in famiglia ad Ancona , le Volanti della polizia riportano la calma. Due diversi episodi, ai Quartieri Nuovi e in frazione Sappanico . In entrambe le circostanze l'intervento del ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 giugno 2022) ANCONA Nuoveinad Ancona , le Volanti dellariportano la calma. Due diversi episodi, ai Quartieri Nuovi e in frazione Sappanico . In entrambe le circostanze l'intervento del ...

