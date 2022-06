La siccità e il valore delle dighe ‘sperimentali’: per una volta, la Calabria è stata lungimirante (Di martedì 28 giugno 2022) L’Italia centro settentrionale fa mestamente i conti con un’altra siccità, forse più severa di quelle del 2007 e del 2017 ma non ancora paragonabile alla grande secca europea del 1975-1976, facendo gli scongiuri di rito. Durate questa crisi, la peggiore del XX secolo, nel Regno Unito si vendevano t-shirt con lo slogan “Save water – bath with a friend”: risparmia l’acqua, fa’ il bagno con un amico. All’epoca, una delle risposte fu la decisa riduzione del vaso sanitario, il cui volume di 12 e più litri passò rapidamente a 8, fino a ridursi a 6 o perfino 4 negli impianti più moderni. Una trovata che venne proprio dalla Gran Bretagna, dove il sifone che sigilla idraulicamente lo scarico evitando cattivi odori era stato introdotto dal meccanico scozzese Alexander Cummings nel lontano 1775. L’iniziativa fu poi seguita dall’Europa continentale e dal resto del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) L’Italia centro settentrionale fa mestamente i conti con un’altra, forse più severa di quelle del 2007 e del 2017 ma non ancora paragonabile alla grande secca europea del 1975-1976, facendo gli scongiuri di rito. Durate questa crisi, la peggiore del XX secolo, nel Regno Unito si vendevano t-shirt con lo slogan “Save water – bath with a friend”: risparmia l’acqua, fa’ il bagno con un amico. All’epoca, unarisposte fu la decisa riduzione del vaso sanitario, il cui volume di 12 e più litri passò rapidamente a 8, fino a ridursi a 6 o perfino 4 negli impianti più moderni. Una trovata che venne proprio dalla Gran Bretagna, dove il sifone che sigilla idraulicamente lo scarico evitando cattivi odori era stato introdotto dal meccanico scozzese Alexander Cummings nel lontano 1775. L’iniziativa fu poi seguita dall’Europa continentale e dal resto del ...

