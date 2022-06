In vigore la prima parte della legge che “rivoluziona” i rapporti tra minori e giustizia (Di martedì 28 giugno 2022) Anche la maggioranza dei tecnici del diritto, che non siano specialisti della materia, ignora la promulgazione nel dicembre 2021 dopo lungo iter parlamentare iniziato all’epoca del Governo Conte due e proseguita in epoca di lockdown della legge 206. Si tratta di una riforma laica e costituzionalmente orientata – soprattutto con riguardo alla chiara volontà di equiparazione della famiglia fondata sul matrimonio civile o concordatario alle formazioni sociali costituite da genitori non coniugati con prole – che rimette mano a tutto quanto riguardi i minori e la giustizia. Il legislatore ha concepito tre fasi, l’entrata in vigore della prima delle quali è recentissima e prevede già tante novità immediatamente applicabili. Dal 22 giugno ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 giugno 2022) Anche la maggioranza dei tecnici del diritto, che non siano specialistimateria, ignora la promulgazione nel dicembre 2021 dopo lungo iter parlamentare iniziato all’epoca del Governo Conte due e proseguita in epoca di lockdown206. Si tratta di una riforma laica e costituzionalmente orientata – soprattutto con riguardo alla chiara volontà di equiparazionefamiglia fondata sul matrimonio civile o concordatario alle formazioni sociali costituite da genitori non coniugati con prole – che rimette mano a tutto quanto riguardi ie la. Il legislatore ha concepito tre fasi, l’entrata indelle quali è recentissima e prevede già tante novità immediatamente applicabili. Dal 22 giugno ...

