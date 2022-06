Comic-Con 2022 | Warner Bros svela gli show in presentazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 giugno 2022) House of the Dragon, Riverdale, The Sandman: questi alcuni dei titoli che sarannoti al prossimo-Con di San Diego da. Discovery. Dal 21 al 24 luglio,e molte altre case di produzione mostreranno i prodotti attualmente in lavorazione. Tra questi spicca il panel dedicato alla produzione HBO “House of the Dragon”, prequel di Game of Thrones ambientata in una Westeros dominata ancora dai draconiani Targaryen. Menzione speciale anche per l’adattamento televisivo dell’adorato fumetto dell’età d’oro della DC, figlio della penna di Neil Gaiman, autore di American Gods e Coraline. House of the Dragon, The Sandman, Riverdale. Quello che ci attende al-Con di San Diego da parte di-Discovery Lo stemma della casata Targaryen, i ...