Che combinano Harry e Meghan? Avvistamento preoccupante: la Regina trema (Di martedì 28 giugno 2022) La Regina Elisabetta è preoccupata anche questa volta: il nipote Harry sta tramando qualcosa, le foto parlano chiaro Regina-Elisabetta (Instagram)I rapporti nella Royal Family sembravano in parte risanati. La situazione era andata via via migliorando rispetto allo strappo e alle gravi accuse rilasciate durante l’intervista di Oprah. Harry e Meghan avevano accusato la Corona di insulti razzisti contro il colore di pelle del loro bambino, senza però mai specificare chi fu a parlare in modo offensivo. La Regina Elisabetta soffrì molto per le dichiarazioni, sempre attenta alla facciata, ha sentito il tutto come un forte schiaffo per tutta la famiglia. Nell’ultimo periodo i duchi di Sussex si erano riavvicinati a Londra, facendo capolino durante il giubileo e con l’occasione del primo ... Leggi su direttanews (Di martedì 28 giugno 2022) LaElisabetta è preoccupata anche questa volta: il nipotesta tramando qualcosa, le foto parlano chiaro-Elisabetta (Instagram)I rapporti nella Royal Family sembravano in parte risanati. La situazione era andata via via migliorando rispetto allo strappo e alle gravi accuse rilasciate durante l’intervista di Oprah.avevano accusato la Corona di insulti razzisti contro il colore di pelle del loro bambino, senza però mai specificare chi fu a parlare in modo offensivo. LaElisabetta soffrì molto per le dichiarazioni, sempre attenta alla facciata, ha sentito il tutto come un forte schiaffo per tutta la famiglia. Nell’ultimo periodo i duchi di Sussex si erano riavvicinati a Londra, facendo capolino durante il giubileo e con l’occasione del primo ...

Pubblicità

liveinacastle : il suo personaggio serve per smuovere un po’ la situazione, non è mica satana, ogni volta che ne combina una gli al… - ffornasaa : @lentina__va @Giulia_B @LorenzoLodi9 Allora lo ripeto perché evidentemente non sono stato chiaro. Non ho mai detto… - IlsolitoGrav : RT @quinzel_ms: CI SONO MOONKNIGHT E GLI ETERNI URLO CHE CAZZO COMBINANO IN STO FILM - tessherondale91 : @da_neer Andiamo a vedere che combinano - gianant15030819 : @GuidoCrosetto Le persone arrabbiate di solito sono quelle che non combinano niente per non voglia! -