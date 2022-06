Cesare Cremonini stasera allo Stadio Olimpico: il concerto a Roma, strade chiuse e bus deviati (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo il meraviglioso concerto di Marco Mengoni, che la settimana scorsa ha incantato l’Olimpico, questa sera sarà la volta di Cesare Cremonini, che è atteso a Roma da ben 45.000 spettatori. Per una serata all’insegna della bella musica, della spensieratezza. Eppure, qualche disagio per i Romani ci sarà perché alcune strade verranno chiuse, tra bus deviati e divieti di sosta nella zona dello Stadio. Il concerto di Cesare Cremonini stasera a Roma: come cambia la viabilità Come fa sapere Roma Mobilità, questa sera ci saranno divieti di parcheggio attorno allo Stadio, ma anche aree di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo il meravigliosodi Marco Mengoni, che la settimana scorsa ha incantato l’, questa sera sarà la volta di, che è atteso ada ben 45.000 spettatori. Per una serata all’insegna della bella musica, della spensieratezza. Eppure, qualche disagio per ini ci sarà perché alcuneverranno, tra buse divieti di sosta nella zona dello. Ildi: come cambia la viabilità Come fa sapereMobilità, questa sera ci saranno divieti di parcheggio attorno, ma anche aree di ...

Pubblicità

stefipus : I giri immensi dell’Universo che non mi ha permesso di andare a San Siro a sentire Cremonini ma in maniera improvvi… - CorriereCitta : Cesare Cremonini stasera allo Stadio Olimpico: il concerto a Roma, strade chiuse e bus deviati - TuttoSuRoma : La scaletta del concerto di Cesare Cremonini a #Roma 2022: l'ordine delle canzoni - sugarvanilla : RT @acciokindness: Per me Marco Mengoni, Tiziano Ferro e Cesare Cremonini sono la Santa Trinità della musica italiana - robiro222 : he's 9 ma gli piace cesare cremonini -