Altro che ' no cost' - L' auto pagata dalla pubblicità era una chimera

andata a finire come era prevedibile (e come avevamo sospettato), con un'accusa di truffa, evasione fiscale e autoriciclaggio. Secondo la procura di Roma, la società Vantage Group, invece di fornire vetture gratis ai clienti in cambio della possibilità di affiggere pubblicità sulle carrozzerie, aveva infatti messo in piedi uno schema fraudolento a piramide, secondo il quale i soldi degli aderenti finivano per finanziare i primi malcapitati che avevano creduto all'affare, fino al crollo del castello di carte e alla fuga con la cassa. Stando alle prime evidenze, sarebbero 4.600 i presunti truffati, una parte dei quali si è costituita parte civile. La Guardia di Finanza, che ha svolto le indagini, ha ricostruito un giro d'affari della società di circa 15 milioni di euro. Lo avevamo detto. Nel giugno del 2017, ...

