Allarme del ministero | ondate di calore sull' Italia | 12 città da bollino rosso

Pubblicità

Oltre ai consueti divieti (innaffiamento orti e giardini e lavaggio automezzi durante le ore...acqua potabile, 5 cose da sapere: chi decide di chiudere i rubinetti e quando ...Prima dell'aereo c'erano circa mille persone. Fortunatamente, per quanto ne sappiamo in ... Su quanto accaduto a Kremenchuk arriva anche la condanna da parte dei leaderG7, riuniti in ...1' di lettura 28/06/2022 - Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che stabilisce il divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e la tutela degli equidi in presenza di ondate d ...LA SPEZIA - Paura nella tarda serata di ieri per un principio d'incendio su una nave cargo attraccata ad un molo del porto della Spezia. È successo intorno alle ore 23,30. L'allarme ha fatto scattare ...