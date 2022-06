Vid Belec saluta | ufficiale l’addio alla Salernitana

Leggi su anteprima24

Salerno – Si attendeva solo l'annuncio: Vidnon è più un giocatore della. L'estremo difensore, chiuso da Sepe, ha deciso di fare ritorno all'Apoel Nicosia. A darne notizia è la stessa società granata con una breve nota stampa. "L'U.S.1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Apoel F.C. per il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe '90 Vid. La Società lo ringrazia per la professionalità dimostrata in questi anni, per l'impegno profuso, per il contributo decisivo nel raggiungere il traguardo storico della promozione in Serie A e l'obiettivo salvezza e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".