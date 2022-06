Un migrante gambiano è morto in un incendio in una baraccopoli a Rignano Garganico, in provincia di Foggia (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella notte tra domenica e lunedì un migrante gambiano è morto in un incendio nella baraccopoli “Torretta Antonacci” di Rignano Garganico, in provincia di Foggia. Si chiamava Yusupha Joof e aveva 35 anni. Il suo corpo è stato trovato dai Leggi su ilpost (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella notte tra domenica e lunedì unin unnella“Torretta Antonacci” di, indi. Si chiamava Yusupha Joof e aveva 35 anni. Il suo corpo è stato trovato dai

