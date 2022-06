Ultime Notizie – Epatite bambini e covid, Galli: “Omicron tra ipotesi origine” (Di lunedì 27 giugno 2022) Fra i casi di Epatite acuta di origine sconosciuta nei bambini “una serie ha una storia di infezione pregressa e recente da Coronavirus e questa cosa ha fatto alzare molte antenne. Nella situazione epidemiologica vista nell’ultimo periodo ci sarà da domandarsi quanto c’è una concomitanza e quanto un fattore di indizione di associazione” tra Epatite acuta e covid “e credo che, usando una terminologia più cruda, le chiacchiere stanno a zero e ci sono solo ipotesi. Ad esempio, c’è in letteratura, pubblicato su ‘International Journal of Infectious Diseases’, uno studio di tre colleghi di Kyoto che prospetta una relazione tra la quantità di infezioni da Omicron e l’osservazione di queste epatiti nel bambini”. Lo ha detto Massimo Galli, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Fra i casi diacuta disconosciuta nei“una serie ha una storia di infezione pregressa e recente da Coronavirus e questa cosa ha fatto alzare molte antenne. Nella situazione epidemiologica vista nell’ultimo periodo ci sarà da domandarsi quanto c’è una concomitanza e quanto un fattore di indizione di associazione” traacuta e“e credo che, usando una terminologia più cruda, le chiacchiere stanno a zero e ci sono solo. Ad esempio, c’è in letteratura, pubblicato su ‘International Journal of Infectious Diseases’, uno studio di tre colleghi di Kyoto che prospetta una relazione tra la quantità di infezioni dae l’osservazione di queste epatiti nel”. Lo ha detto Massimo, ...

