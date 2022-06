(Di lunedì 27 giugno 2022) «Sento un’emozione che mi fa venire i brividi. Ho il cuore pieno di gioia.San Giovanni non è più la Stalingrado d’Italia! Sarò ancora il vostro. Vi aspetto in piazza sotto il Comune per festeggiare una vittoria stupenda e bellissima».Diha commentato così il successo al ballottaggio per la corsa Calcio e Finanza.

L'unico risultato delle amministrative che conta è Sesto San Giovanni. Il centrodestra ha vinto, il Milan ha la possibilità di costruire lo stadio. Stadio a Sesto, Roberto Di Stefano eletto sindaco

Commenta per primo Roberto Di Stefano rimane il sindaco diSan Giovanni: nella giornata di ieri è andata in scena la votazione per il ballottaggio tra il ...la strada che porta al nuovo...... coincide con il centesimo anniversario del Centre Court, l'iconicoche dal 1922 si trova in ... Per Berrettini si tratta deltitolo in carriera Matteo Berrettini ha vinto la finale del Boss ... Nuovo stadio di Milano a Sesto San Giovanni "Ci stiamo lavorando" Di Stefano sindaco stadio, confermato sindaco il candidato del centrodestra. La partita per lo stadio resta aperta ...Roberto Di Stefano, candidato del centrodestra, è stato nuovamente eletto a sindaco di Sesto San Giovanni. Di Stefano, già primo cittadino del comune limitrofo di Milano negli ultimi ...