Postepay, cosa cambia dal 30 giugno: scade il servizio di Poste Italiane (Di lunedì 27 giugno 2022) Tutti i possessori della carta Postepay hanno un tempo limitato per usufruire del rimborso. Restano infatti solo 3 giorni per poter ancora utilizzare il servizio Cashback messo a disposizione da Poste Italiane. È tra i più recenti. Sono tantissimi gli utenti che hanno beneficiato di questo servizio e hanno ancora pochi giorni per farlo. Cashback Poste Italiane: come funziona scade tra 3 giorni il servizio di Poste Italiane che promuove il pagamento tramite app e cashless. Come funziona il cashback di Poste Italiane? Tutti i possessori della carta prepagata, ogni volta che pagano con essa un importo minimo di 10 euro riceveranno 1 euro di cashback. ... Leggi su tvzap (Di lunedì 27 giugno 2022) Tutti i possessori della cartahanno un tempo limitato per usufruire del rimborso. Restano infatti solo 3 giorni per poter ancora utilizzare ilCashback messo a disposizione da. È tra i più recenti. Sono tantissimi gli utenti che hanno beneficiato di questoe hanno ancora pochi giorni per farlo. Cashback: come funzionatra 3 giorni ildiche promuove il pagamento tramite app e cashless. Come funziona il cashback di? Tutti i possessori della carta prepagata, ogni volta che pagano con essa un importo minimo di 10 euro riceveranno 1 euro di cashback. ...

Marco61322288 : @aquilarandagia3 @OfficialSSLazio Infatti quando facevo i biglietti pagavo sempre con postepay, pay pal non l'ho ma… - Keeeeeeti96 : @WebPoste Buongiorno ho effettuato venerdì una ricarica postepay ma ancora non è arrivata, cosa devo fare? - ailinon80 : Uff ho provato a comprare i francobolli ucraini dal sito delle loro poste ma non riesco a far funzionare la postepa… - MNic61 : @WebPoste Buongiorno, ho bisogno di sapere cosa portare portare al ufficio postale per la ricerca di eventuali rap… - rita2005roma : @TIM_Official @TIM4USara @TIM4ULuca @TIM4UFabio Buongiorno, ho la fattura per il fisso domiciliata sulla postepay.q… -