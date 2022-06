OPPO è pronta a sfondare il muro dei 200W e non è la sola

Pubblicità

DDay.it

...indica che la tecnologia SuperVOOC èper essere commercializzata al grande pubblico. Come iQOO, anche vivo e realme potranno sfruttare questa novità che appartiene al gruppo BBK. Per ora...... il social cinese, sarebbea presentare sul mercato un nuovo sensore della serie Sony IMX9 ... Daa OnePlus a Xiaomi sta avvenendo il passaggio da Samsung a Sony per quanto riguarda i sensori ... Marisilicon X, le differenze con e senza. Il successo di OPPO è la sconfitta di Android Si torna a parlare di Mac mini e Mac Pro con processore M2 grazie al solito Gurman che afferma nella sua newsletter di come Apple stia lavorando intensamente su questi nuovi device con processori di u ...Inoltre, avendo un modulo 5 G, vi consente di essere già pronti per la connessione del futuro. Troviamo 8 GB di RAM che già di base sono più che sufficienti per uno smartphone del genere, ma come ci ...