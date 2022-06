Napoli, l’agente di Demme: «Valencia? Non c’è nulla, ma…» (Di lunedì 27 giugno 2022) l’agente del centrocampista del Napoli Diego Demme ha parlato delle voci di mercato che accostano il suo assistito al Valencia Marco Buselli, agente di Diego Demme, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato delle voci di mercato che circolano attorno al centrocampista azzurro. Demme-Napoli – «Diego vive le situazioni del calcio in maniera molto equilibrata. Non so se quell’infortunio a inizio anno ha inciso sulle gerarchie mentali di mister Spalletti, ma evidentemente sì. Lui poi dopo si è sempre messo a disposizione e ha fatto il suo. A Napoli c’è un tecnico che ha le idee molto chiare e sa benissimo come disporre i calciatori. Se dovessi esprimere un mio pensiero, lo vedrei bene di fianco a Fabian ma io sono l’ultimo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022)del centrocampista delDiegoha parlato delle voci di mercato che accostano il suo assistito alMarco Buselli, agente di Diego, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato delle voci di mercato che circolano attorno al centrocampista azzurro.– «Diego vive le situazioni del calcio in maniera molto equilibrata. Non so se quell’infortunio a inizio anno ha inciso sulle gerarchie mentali di mister Spalletti, ma evidentemente sì. Lui poi dopo si è sempre messo a disposizione e ha fatto il suo. Ac’è un tecnico che ha le idee molto chiare e sa benissimo come disporre i calciatori. Se dovessi esprimere un mio pensiero, lo vedrei bene di fianco a Fabian ma io sono l’ultimo ...

