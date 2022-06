Meteo lunedì: tra picchi di 40°C e break temporaleschi al Nord. I dettagli (Di lunedì 27 giugno 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La nuova settimana che sancirà anche il passaggio dal mese di giugno a quello di luglio sarà caratterizzata dalla massiccia presenza sul Mediterraneo centrale di un promontorio anticiclonico di matrice africana. Inizialmente lo slancio della massa d’aria calda raggiungerà anche le regioni settentrionali poi la cupola anticiclonica troverà un equilibrio più a sud. Questo perché nel frattempo dal vicino Atlantico, una depressione in azione sul Regno Unito cercherà di spingere anche verso l’Europa centrale. Per essere più chiari, il campo anticiclonico subirà poche oscillazioni al Centro-Sud portando caldo intenso e duraturo per l’intera settimana mentre al Nord dopo lo slancio di inizio settimana, da martedì è prevista una sua minore incisività causata dall’arrivo di impulsi instabili. Meteo LUNEDI’ 27 ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 giugno 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La nuova settimana che sancirà anche il passaggio dal mese di giugno a quello di luglio sarà caratterizzata dalla massiccia presenza sul Mediterraneo centrale di un promontorio anticiclonico di matrice africana. Inizialmente lo slancio della massa d’aria calda raggiungerà anche le regioni settentrionali poi la cupola anticiclonica troverà un equilibrio più a sud. Questo perché nel frattempo dal vicino Atlantico, una depressione in azione sul Regno Unito cercherà di spingere anche verso l’Europa centrale. Per essere più chiari, il campo anticiclonico subirà poche oscillazioni al Centro-Sud portando caldo intenso e duraturo per l’intera settimana mentre aldopo lo slancio di inizio settimana, da martedì è prevista una sua minore incisività causata dall’arrivo di impulsi instabili.LUNEDI’ 27 ...

