Leonardo Del Vecchio, la storia: le 4 mogli, i figli, la carriera dai Martinitt alla fabbrica a super manager, ecco chi era (Di lunedì 27 giugno 2022) Ultimo di quattro figli, Leonardo Del Vecchio - morto il 27 giugno 2022 a 87 anni - ha passato l’infanzia dai Martinitt prima di fondare la Luxottica. La famiglia, l’azienda, le acquisizioni e il futuro: il profilo dell’imprenditore dell’occhiale Leggi su corriere (Di lunedì 27 giugno 2022) Ultimo di quattroDel- morto il 27 giugno 2022 a 87 anni - ha passato l’infanzia daiprima di fondare la Luxottica. La famiglia, l’azienda, le acquisizioni e il futuro: il profilo dell’imprenditore dell’occhiale

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - aldotorchiaro : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggend… - Bianca34874951 : RT @GuidoCrosetto: È morto un grande Imprenditore, un genio assoluto, un visionario. Leonardo Del Vecchio non ha mai smesso di lavorare e… - be_marconi : RT @Rinaldi_euro: Un grande imprenditore che ha dato lustro al Made in Italy. E' morto Leonardo Del Vecchio | -