L’agenda occidentale sul gas dopo il G7

(Di lunedì 27 giugno 2022) Come cambierà il mercato del gasl’incontro del G7 tedesco? Le scelte dei leader occidentali e dei Paesi partner convocati lasciano presagire che si cavalcherà, sul medio periodo, la strategia dell’eliminazione graduale (phasing out) del gas russo dai mix energetici, senza imporre un embargo a tutto campo a Mosca. Opzione, quest’ultima, ritenuta eccessivamente distorsiva di un mercato che si vuole InsideOver.

Pubblicità

mpoggio3 : RT @winter_design: @LucillaMariani @VivoLibera Qualsiasi partito si voti si può essere sicuri che tradiranno il mandato dei cittadini e pro… - VivoLibera : RT @winter_design: @LucillaMariani @VivoLibera Qualsiasi partito si voti si può essere sicuri che tradiranno il mandato dei cittadini e pro… - winter_design : @LucillaMariani @VivoLibera Qualsiasi partito si voti si può essere sicuri che tradiranno il mandato dei cittadini… - Giovann46966278 : @RaiNews L'agenda di Davos ?? Putin ha ragione bye bye elite occidentale ?? - GandolfoDomini1 : @AttilioSacco @Freddy7317 Liberista è 'politically correct' voluto dalle elite globaliste atlantiste. Liberale clas… -

... il cui tema resta comunque in'Unione Europea intende '... dentro e fuori il campo. Il G7, che ha preceduto il ......dei politici e dei capi di stato del mondo. ... Basterebbe questo, in realtà, per far comprendere'importanza di ...chiesa bergogliana dei cosiddetti vaccini e'appoggio all'2030 ...