Juventus | tesoretto in casa | 80 milioni dalle cessioni per puntare a un top player

La Juventus attende e osserva sul mercato estivo, con Paul Pogba al momento come unico colpo annunciato, ma non certamente l'ultimo. Massimiliano Allegri dovrà attendere per poter avere a disposizione una rosa completa e rifinita rispetto all'annata precedente, non proprio fortunata in termini di risultati; considerando incedibile il gioiellino Matthijs De Ligt, infatti, i bianconeri hanno intenzione di cedere alcuni giocatori che non posso ambire a essere nuovamente protagonisti a Torino. Tra questi vi è Adrien Rabiot, valutato 20 milioni dalla Juventus e ben visto da Chelsea e Manchester United tra le altre; in seguito, impossibile non pensare al giovane italiano Nicolò Rovella, ex Genoa e sotto gli occhi di buona parte delle medie squadre in Italia. Inoltre, Luca Pellegrini e Rolando Mandragora non sono priorità per l'undici ...

