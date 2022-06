Inter, missione cedere un solo big: ecco il piano dei dirigenti nerazzurri (Di lunedì 27 giugno 2022) In casa Inter si parla sempre di cessione di uno-due big In casa Inter si parla anche di mercato in uscita con l’obiettivo da parte dei dirigenti nerazzurri di cedere solo un big, con Skriniar l’indiziato principale. Obiettivo questo, secondo il Corriere dello Sport, raggiungibile grazie al tesoretto di cessioni minori, che non andranno ad impattare sull’ossatura della squadra. “Nel programma di Marotta, Ausilio e Baccin il sacrificio sarà uno solo, non due, perché ci saranno altre vie alternative per trovare i soldi necessari a chiudere la campagna trasferimenti con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni. L’Inter non vuole vendere un secondo big (Dumfries, Barella, Bastoni, Brozovic, Calhanoglu o Martinez) perché è convinta di ricavare una ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) In casasi parla sempre di cessione di uno-due big In casasi parla anche di mercato in uscita con l’obiettivo da parte deidiun big, con Skriniar l’indiziato principale. Obiettivo questo, secondo il Corriere dello Sport, raggiungibile grazie al tesoretto di cessioni minori, che non andranno ad impattare sull’ossatura della squadra. “Nel programma di Marotta, Ausilio e Baccin il sacrificio sarà uno, non due, perché ci saranno altre vie alternative per trovare i soldi necessari a chiudere la campagna trasferimenti con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni. L’non vuole vendere un secondo big (Dumfries, Barella, Bastoni, Brozovic, Calhanoglu o Martinez) perché è convinta di ricavare una ...

