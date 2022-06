Pubblicità

AlfredoPedulla : #Cambiaso-#Juve, pole consolidata. Si può chiudere da lunedì, oggi altri contatti positivi. #Dragusin al #Genoa nell’operazione - AlfredoPedulla : #Cambiaso-#Juve: incontro positivo tra #Cherubini e #Spors, confermato #Dragusin per il #Genoa nell’operazione, la… - AlfredoPedulla : #Cambiaso, forte scatto #Juve: 3 milioni più contropartita al #Genoa. L’#Inter deve rispondere subito, altrimenti l… - sportli26181512 : Genoa, la Juve propone il bomber del Palermo per arrivare a Cambiaso: La Juventus sembra sempre più convinta che An… - infoitsport : Repubblica- Juve-Genoa, accordo vicino per Cambiaso -

... Cagliari everso l'uscita, col Monza che ha effettuato qualche sondaggio in occasione dell'... la Premier League è attualmente la via d'uscita più naturale e dalla quale laspera di ricavare ...A sinistra infatti sulla fascia dovrebbe arrivare Cambiaso: laè in vantaggio sull'Inter nell'asta per il mancino delche sarà il titolare con uno tra Pellegrini ed Alex Sandro come ...La Juventus sembra sempre più convinta che Andrea Cambiaso sia l'uomo giusto per rinforzare la corsia mancina di Max Allegri. Da settimane la dirigenza bianconera è al lavoro nel tentativo di ...Juventus ancora in difficoltà con le cessioni: il punto della situazione su Rabiot, Pellegrini, Arthur e Ramsey ...