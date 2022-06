F1, ecco Silverstone: Leclerc cerca il riscatto su una pista amica, Verstappen per dimenticare la Copse (Di lunedì 27 giugno 2022) Semplificare e banalizzare è sempre sbagliato, ma è qui, nel tempio di Silverstone, che un anno fa Max Verstappen decise che avrebbe fatto di tutto per vincere il Mondiale. Una gara quella del Gran Premio di Gran Bretagna, che sembrava poter vincere, dando una dura sferzata al Mondiale, ma che terminò alla Copse per via di una manovra scellerata di Lewis Hamilton. Che non pagò le conseguenze in quel giorno davanti al pubblico amico, ma si ritrovò a dover fare i conti con il rivale olandese sempre più assatanato e deciso in qualsiasi modo a vendicarsi con gli interessi. E’ così che è nato un duello epico che, tra colpi di scena, penalità, incidenti e quant’altro, si è risolto ad Abu Dhabi come tutti ricordiamo. Pochi mesi dopo, ma sembra passata un’eternità, si torna nello storico circuito britannico con Verstappen ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Semplificare e banalizzare è sempre sbagliato, ma è qui, nel tempio di, che un anno fa Maxdecise che avrebbe fatto di tutto per vincere il Mondiale. Una gara quella del Gran Premio di Gran Bretagna, che sembrava poter vincere, dando una dura sferzata al Mondiale, ma che terminò allaper via di una manovra scellerata di Lewis Hamilton. Che non pagò le conseguenze in quel giorno davanti al pubblico amico, ma si ritrovò a dover fare i conti con il rivale olandese sempre più assatanato e deciso in qualsiasi modo a vendicarsi con gli interessi. E’ così che è nato un duello epico che, tra colpi di scena, penalità, incidenti e quant’altro, si è risolto ad Abu Dhabi come tutti ricordiamo. Pochi mesi dopo, ma sembra passata un’eternità, si torna nello storico circuito britannico con...

