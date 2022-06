È morto Leonardo Del Vecchio

(Di lunedì 27 giugno 2022) . Il fondatore di Luxottica si è spento all’età di 87 anni lunedì mattina. Era il secondo uomo più ricco d’Italia, con un patrimonio stimato da Forbes di 27,3 miliardi. Il presidente di EssilorLuxottica, il più grande sistema distributivo del mondo dell’ottica, era anche l’azionista di maggioranza di Mediobanca oltre che di Generali. Delera ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano da diverse settimane. Con la sua industria, partita dalla provincia di Belluno 61 anni fa, Delè stato un simbolo globale dell'imprenditoria del Made in Italy.

