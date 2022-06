"Beh se una pizza costa 65 euro...". Briatore zittisce il piddino con una frase bomba | Video (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Crazy pizza di Flavio Briatore non smette di far discutere. Il motivo? I prezzi alle stelle, che però l'imprenditore difende. E lo fa anche a Zona Bianca, il programma in onda domenica 26 giugno su Rete 4. Qui Giuseppe Brindisi, conduttore della trasmissione, mette di fronte a Briatore Andrea Romano. Il deputato del Partito democratico parte all'attacco: "In una pizzeria dove la pizza costa 65 euro forse 2000 euro al mese per un cameriere sono pochi". E ancora: "Se un ragazzo le chiede di avere diritti, non offende lei ma chiede quello che lo Stato garantisce". Immediata la replica dell'ex team manager in Formula 1 visibilmente adirato: "No, allora, è una follia". Come da lui ricordato, "noi seguiamo i dipendenti dalla A alla Z, dall'affitto di casa al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Crazydi Flavionon smette di far discutere. Il motivo? I prezzi alle stelle, che però l'imprenditore difende. E lo fa anche a Zona Bianca, il programma in onda domenica 26 giugno su Rete 4. Qui Giuseppe Brindisi, conduttore della trasmissione, mette di fronte aAndrea Romano. Il deputato del Partito democratico parte all'attacco: "In una pizzeria dove la65forse 2000al mese per un cameriere sono pochi". E ancora: "Se un ragazzo le chiede di avere diritti, non offende lei ma chiede quello che lo Stato garantisce". Immediata la replica dell'ex team manager in Formula 1 visibilmente adirato: "No, allora, è una follia". Come da lui ricordato, "noi seguiamo i dipendenti dalla A alla Z, dall'affitto di casa al ...

