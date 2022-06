Alessandro Siani torna nei teatri con ‘Extra libertà live tour’ (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – libertà di pensiero, libertà di stampa e d’espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi di Covid. Sarà questo il filo conduttore del nuovo spettacolo di Alessandro Siani che ritorna a calcare le scene con il suo nuovo stand up comedy, dopo il successo del “Felicità tour”. In questo nuovo progetto live il dialogo con il pubblico diventerà fondamentale per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica, l’attualità, la guerra e soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine, in cui l’unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni possa essere una dose di gioia pura. La ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –di pensiero,di stampa e d’espressione, ma anche lache ci è stata negata in questi ultimi tempi di Covid. Sarà questo il filo conduttore del nuovo spettacolo diche ria calcare le scene con il suo nuovo stand up comedy, dopo il successo del “Felicità tour”. In questo nuovo progettoil dialogo con il pubblico diventerà fondamentale per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica, l’attualità, la guerra e soprattutto ladi pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine, in cui l’unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni possa essere una dose di gioia pura. La ...

